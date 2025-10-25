Ballando con le Stelle stasera: Maria Esposito ballerina per una notte nel dance show di Milly Carlucci

Torna su Rai 1 una nuova puntata di Ballando con le Stelle, in onda stasera, sabato 25 ottobre, alle 21.30. Il celebre dance show condotto da Milly Carlucci promette un’altra serata di emozioni, sfide e scintille tra concorrenti e giuria, dopo i momenti accesi che hanno già animato le prime puntate, in particolare tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli.

Protagonista speciale della serata sarà Maria Esposito, scelta come ballerina per una notte. L’attrice, amatissima dal pubblico per il ruolo di Rosa Ricci nella serie di successo Mare Fuori, si esibirà in una coreografia che unisce paso doble e flamenco accanto al ballerino internazionale Luca Urso, marito di Alessandra Tripoli. Un’esibizione che farà anche da vetrina al suo nuovo progetto cinematografico, il film Io sono Rosa Ricci, spin-off di Mare Fuori presentato al Festival del Cinema di Roma.

La scorsa puntata ha visto trionfare la coppia Barbara D’Urso – Pasquale La Rocca, che parte quindi con un vantaggio di 10 punti in classifica, seguita da Francesca Fialdini – Giovanni Pernice. In gara anche Andrea Delogu e Nikita Perotti, Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale, Fabio Fognini e Giada Lini, Filippo Magnini e Alessandra Tripoli, Beppe Convertini e Veera Kinnunen, Marcella Bella e Chiquito, Martina Colombari e Luca Favilla, Nancy Brilli e Carlo Aloia, Paolo Belli e Anastasia Kuzmina e Rosa Chemical e Erica Martinelli.

Le tredici coppie si cimenteranno in diversi stili di danza, dai balli caraibici ai latino-americani, fino alle prove a sorpresa che verranno valutate dalla giuria tecnica e da quella popolare. Anche questa settimana, una coppia potrebbe essere eliminata, ma non mancherà la possibilità di rientrare in gara, a patto di continuare ad allenarsi con dedizione.

La giuria in studio sarà guidata da Carolyn Smith, affiancata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Come di consueto, Rossella Erra sarà accompagnata dai “Tribuni del popolo” Sara Di Vaira e Matteo Addino, pronti a difendere i concorrenti più penalizzati nelle votazioni.

Il pubblico da casa avrà un ruolo decisivo nel determinare eliminazioni e promozioni, votando le coppie preferite tramite i canali social ufficiali di Ballando con le Stelle. In studio anche Alberto Matano, volto di La Vita in Diretta, per commentare la serata accanto a Milly Carlucci.