Chiara Ferragni rifiuta l'invito a Ballando con le Stelle: le parole di Milly Carlucci

Chiara Ferragni, la celebre influencer e imprenditrice digitale, ha deciso di declinare l'invito a partecipare a Ballando con le Stelle, lasciando tutti con il fiato sospeso. Durante la presentazione dei palinsesti Rai, Milly Carlucci ha svelato di averla contattata, ma al momento non ha ancora ricevuto una risposta definitiva. La porta a un possibile ripensamento rimane aperta, alimentando curiosità e attese sul suo eventuale coinvolgimento nel celebre talent.

"Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle? L’ho chiamata, ma al momento non se l’è sentita". A dichiararlo è Milly Carlucci, durante l'incontro con la stampa in occasione della presentazione dei palinsesti Rai per l’autunno, tenutasi a Napoli.

"Poi non so quando, se e come deciderà di rispondere, vedremo", ha aggiunto la conduttrice, lasciando aperta la porta a un possibile ripensamento da parte dell’imprenditrice digitale.

Leggi anche Chiara Ferragni chiude con Fedez: Mai e poi mai torneremo insieme!

Nel frattempo, è stata confermata la giuria storica del programma: Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Carolyn Smith. "Ci vogliamo bene. Nelle famiglie è giusto confrontarsi, avere opinioni diverse", ha spiegato Carlucci, sottolineando l'equilibrio raggiunto nel team.

Sulla possibile presenza di Barbara D’Urso nel cast della prossima edizione, la conduttrice ha preferito non sbilanciarsi: "Questo è il bello di fare i casting di Ballando con le Stelle. Nei mesi precedenti tutti fanno proposte, si fanno ipotesi. Alcune sono nate, altre sono morte, altre ancora confermate. Continuate a seguirci".