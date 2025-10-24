Sinner ai quarti di Vienna: il cammino verso il primo posto nel ranking Atp

Jannik Sinner continua la sua corsa verso la vetta del ranking Atp, attualmente guidato da Carlos Alcaraz. Oggi, venerdì 24 ottobre, il tennista azzurro scende in campo per i quarti di finale dell’Atp 500 di Vienna contro il kazako Alexander Bublik, dopo aver superato nei turni precedenti Altmaier e Cobolli.

L’accesso ai quarti rappresenta un passaggio importante per Sinner, che non avendo partecipato alla scorsa edizione non scarta punti e può quindi accumularne di preziosi. Con il risultato già ottenuto, l’altoatesino ha raggiunto quota 10.100 punti, avvicinandosi sensibilmente al leader spagnolo, fermo a 11.340 punti. Il divario tra i due si è così ridotto a 1.240 lunghezze.

Un eventuale successo contro Bublik e l’approdo in semifinale porterebbero Sinner a quota 10.200 punti, riducendo il distacco da Alcaraz a 1.140. In caso di qualificazione alla finale del torneo austriaco, salirebbe a 10.330 punti, mentre una vittoria finale gli consentirebbe di toccare quota 10.500, a soli 840 punti dal primato mondiale.

L’esito dell’Atp 500 di Vienna potrebbe quindi essere decisivo in vista del Masters 1000 di Parigi, in programma dal 27 ottobre al 3 novembre, dove Sinner avrà una nuova occasione per tentare il sorpasso su Alcaraz e inseguire il sogno del numero uno al mondo.