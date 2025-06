Wimbledon 2025, il cammino di Sinner: debutto con Nardi, possibile sfida a Musetti ai quarti

Wimbledon 2025 si prepara ad accogliere i protagonisti di un torneo ricco di emozioni e sfide epiche. Tra questi, il cammino di Jannik Sinner si presenta come un'avventura da seguire con attenzione: dal debutto contro Nardi alla possibile sfida a Musetti ai quarti, il giovane talento italiano punta a riscattarsi e conquistare il suo sogno. La battaglia sui campi di Londra sta per cominciare: chi emergerà vittorioso?

Jannik Sinner è pronto a iniziare il suo percorso a Wimbledon 2025, dove andrà a caccia della rivincita dopo la sconfitta nella finale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz. Il tabellone del torneo, reso ufficiale oggi, venerdì 27 giugno, lo vede esordire nel primo turno contro l’azzurro Luca Nardi, attualmente numero 94 del ranking ATP.

Il torneo londinese prenderà il via il 30 giugno, con la finale fissata per il 13 luglio. Sinner, numero uno del mondo, punta dritto all’ultimo atto, dove potrebbe ritrovare ancora una volta lo spagnolo Carlos Alcaraz, suo principale rivale e possibile avversario solo in una nuova sfida in finale, proprio come accaduto a Parigi.

Superato l’esordio contro Nardi, al secondo turno l’altoatesino troverà uno tra l’australiano Aleksandar Vukic e il taiwanese Tseng Chun-hsin. Al terzo turno, l’incrocio più probabile è con uno tra Denis Shapovalov e Pedro Martinez, avversari insidiosi sull’erba.

Agli ottavi di finale Sinner potrebbe affrontare l’americano Tommy Paul, numero 13 ATP, già sconfitto in semifinale agli Internazionali d’Italia, oppure il bulgaro Grigor Dimitrov. Ma l’attenzione è tutta puntata sui quarti di finale, dove è possibile un nuovo derby tutto italiano contro Lorenzo Musetti, fresco di semifinale al Roland Garros e ora settimo nel ranking mondiale.

In semifinale Sinner potrebbe incrociare una leggenda come Novak Djokovic oppure l’idolo di casa e suo grande amico Jack Draper. Per raggiungere il sogno del titolo a Wimbledon, il numero uno al mondo dovrà dunque affrontare un percorso complesso, con possibili sfide ad alto tasso tecnico e emotivo, prima di un'eventuale nuova sfida contro Alcaraz in finale.