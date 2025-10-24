Eleonora Abbagnato sogna Sanremo: Mi piacerebbe condurre il Festival con Carlo Conti

“Mi piacerebbe condurre il Festival di Sanremo 2026 insieme a Carlo Conti. È un sogno nel cassetto e chissà che non si realizzi”. Con queste parole Eleonora Abbagnato, étoile dell’Opéra di Parigi e direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma, ha confidato il suo desiderio a Monica Setta durante la trasmissione Storie al bivio, in onda sabato alle 15.30 su Rai 2.

Nel corso dell’intervista, l’artista ha aperto anche una finestra sulla sua vita privata, raccontando la storia d’amore con l’ex calciatore Federico Balzaretti. “Il 13 giugno festeggeremo a Palermo i nostri primi 15 anni insieme con una grande festa. Ci siamo innamorati al primo sguardo e ci amiamo ancora moltissimo”, ha rivelato la ballerina.

Leggi anche Eleonora Abbagnato su Diletta Leotta: Amo mio marito, ma quella confidenza non mi piaceva

Abbagnato ha poi parlato della loro famiglia allargata, composta dai due figli avuti con Balzaretti, Julia e Gabriel, e dalle due figlie di lui, Lucrezia e Ginevra. “Amo profondamente fare la mamma – ha spiegato –. Qualche sito ha scritto che sono incinta, ma non è vero. Se non fossi così impegnata con il lavoro, sicuramente avrei avuto un altro bambino”.

Tra sogni professionali e vita familiare, Eleonora Abbagnato continua a raccontarsi con la stessa grazia e autenticità che da sempre la contraddistinguono, mantenendo viva la passione per l’arte e per la sua famiglia.