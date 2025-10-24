Dopo quattordici anni dal loro ultimo gioco, il Principe e il Re del Cosmo sono tornati nel nuovo titolo della serie KATAMARI DAMACY con Once Upon A KATAMARI , disponibile da oggi per PlayStation5, Xbox Series X|S, PC tramite Steam e Nintendo Switch.

Sviluppato da RENGAME e pubblicato da Bandai Namco Entertainment Europe, ancora una volta toccherà ai giocatori aiutare il Principe a riportare le stelle nel cielo dopo che il potente Re del Cosmo ha distrutto la Terra per sbaglio. Questa volta, i giocatori faranno rotolare il proprio Katamari, una sfera che raccoglie tutto ciò che tocca, attraverso il tempo, raccogliendo oggetti nel corso della storia per sostituire il cielo stellato.

In Once Upon A KATAMARI , si immergeranno nella serie come mai prima d'ora, intraprendendo un viaggio nel tempo attraverso il Giurassico, l'era glaciale, il Giappone storico e molti altri scenari, con una nuova modalità multigiocatore competitiva. La memorabile musica del gioco è tornata con una nuova colonna sonora, ma ci saranno anche altre novità, tra cui nuove opzioni di personalizzazione e divertenti power-up, come la calamita che attrae tutti gli oggetti circostanti.

I giocatori potranno scegliere di vestire i panni del Principe o di uno dei suoi 68 cugini, con la possibilità di personalizzarli tutti con diversi colori e caratteristiche del viso. I personaggi personalizzati si distingueranno nella KatamariBall, una nuova modalità competitiva a quattro giocatori, dove sarà necessario far rotolare il Katamari più grande e convertirlo in punti entro il tempo limite. KatamariBall supporterà sia il multiplayer online che il gioco offline contro avversari guidati dalla CPU.

Ascolta la celebre colonna sonora del gioco e rotola attraverso varie epoche storiche nel trailer di lancio:

https://youtu.be/mU4so9pIAms

C'era una volta un KATAMARI è ora disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC tramite Steam e Nintendo Switch.