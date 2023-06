WE LOVE KATAMARI REROLL+ ROYAL REVERIE DISPONIBILE

Bandai Namco Europe annuncia che WE LOVE KATAMARI REROLL+ ROYAL REVERIE è ora disponibile, solo in versione digitale, per Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.







Lanciato originariamente nel 2005, We Love Katamari è tornato nel 2023 con una versione completamente rimasterizzata! I giocatori potranno continuare la propria avventura rotolante con nuovi elementi e visuali migliorate, preservando il celebre gameplay che vede il Principe del Cosmo impegnato a spingere il suo Katamari in tutto il mondo, creando una gigantesca palla composta da ogni oggetto che incontra per raggiungere le stelle.







Il Re del Cosmo ha scoperto che da quando ha ricreato le stelle nel cielo di Katamari Damacy, ora ha migliaia di ammiratori sulla Terra! Per soddisfare tutti i desideri dei suoi amati fan, il Re ha mandato il proprio figlio, il Principe, a raccogliere quante più cose possibili facendo rotolare una palla gigante fino a formare nuovamente un Katamari.







Il titolo ha mantenuto la propria modalità multigiocatore, che consente a due amici di far rotolare il più grande Katamari di sempre insieme, oppure di sfidarsi in un avvincente testa a testa. Infine, WE LOVE KATAMARI REROLL+ ROYAL REVERIE aggiunge cinque nuove sfide al gioco originale, completando la storia dell'infanzia del Re, fino a quando è cresciuto diventando il vivace sovrano che tutti conosciamo e amiamo.







È possibile acquistare anche un'edizione speciale del gioco, che aggiunge alcune tracce musicali davvero indimenticabili della serie di Katamari Damacy, oltre ai costumi per il principe o i propri cugini, "Little King Accessory" e "Little Prince Accessory".







Per il trailer



https://youtu.be/AxOwfbppGZ4



