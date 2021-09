Fallout Worlds disponibile da oggi

Fallout Worlds, disponibile oggi per Fallout 76, offre ai giocatori gli strumenti e la flessibilità per creare, personalizzare ed esplorare l’Appalachia come mai prima d’ora. Fallout Worlds introduce due nuove modalità: Mondi personalizzati per i membri di Fallout 1st e Mondi pubblici progettati da Bethesda Game Studios disponibili per tutti i giocatori di Fallout 76.

Mondi personalizzati

Disponibili per tutti i membri di Fallout 1st per un massimo di sette amici invitati, Mondi personalizzati permette ai giocatori di accedere a una vasta gamma di impostazioni di gioco e modificatori per creare un’Appalachia su misura. Modifica tutto, dalle regole di combattimento alle restrizioni per il C.A.M.P., dagli effetti meteorologici ai filtri visivi unici. Tra le impostazioni abbiamo:

Generatore di prossimità - Genera creature attorno a te durante la partita.

Costruttore felice - Costruisci piattaforme e strutture in aree altrimenti inaccessibili e modifica il limite di altezza negli insediamenti.

Munizioni illimitate - Combina munizioni illimitate e nessuna necessità di ricarica per un flusso infinito di distruzione.

Effetti meteorologici - Controlla l’ambiente attivando nebbia, radiazioni nucleari o persino tempeste quantiche.

Gioco personalizzato - Modifica le regole PvP e le impostazioni di difficoltà.

Impostazioni gravità - Attiva la fisica ragdoll, imposta diverse altezze di salto e disattiva i danni da caduta.

Mondi pubblici

Tutti i giocatori di Fallout 76 possono provare i mondi pubblici gratuitamente. Gestiti e realizzati a mano dal team di Bethesda Game Studios, i mondi pubblici propongono una parte delle possibilità e delle esperienze sostenute dai vari strumenti di personalizzazione dei mondi personalizzati. I mondi pubblici saranno disponibili per tutti i giocatori come una serie a rotazione di mondi Fallout a tema unico, ognuno dei quali proporrà una nuova combinazione di impostazioni disponibili nei mondi personalizzati.Sia giocando nei mondi pubblici che nei mondi personalizzati, i giocatori importeranno il proprio personaggio dalla modalità Avventura. La progressione nei mondi personalizzati o in quelli pubblici resta separata dalla modalità Avventura.Inoltre, oggi è disponibile per tutti i giocatori una nuovissima stagione, Gli Inarrestabili contro i Diabolici, con un nuovo tavoliere stagionale e tantissime ricompense da guadagnare.

