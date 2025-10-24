Venti di burrasca al Centro-Sud: scatta l'allerta gialla su Campania e Calabria

Una perturbazione di origine atlantica sta attraversando l’Italia, portando una nuova fase di maltempo con piogge diffuse e un marcato rinforzo dei venti. Le precipitazioni risultano più intense sulle regioni del Nord e sulla Toscana, mentre al Centro-Sud si registrano venti forti e mare agitato.

Il sistema perturbato, in rapido spostamento verso i Balcani, determinerà il progressivo esaurimento delle piogge ma un significativo aumento della ventilazione occidentale, che interesserà gran parte del Mezzogiorno con raffiche molto forti, soprattutto sui rilievi appenninici.

L’avviso diramato dalla Protezione Civile segnala venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali su Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia, con raffiche fino a burrasca forte sui settori montuosi e sui rilievi dell’isola. Attese anche mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base delle condizioni meteorologiche previste, è stata emessa per la giornata di venerdì 24 ottobre un’allerta gialla su alcuni settori di Campania e Calabria. Il bollettino viene aggiornato quotidianamente in base all’evoluzione dei fenomeni ed è consultabile sul sito ufficiale del Dipartimento della Protezione Civile, dove sono disponibili anche le indicazioni sui comportamenti da adottare in caso di maltempo.