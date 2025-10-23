Corea del Nord testa nuovi missili ipersonici durante le esercitazioni militari russe

La Corea del Nord ha confermato di aver effettuato il lancio di due missili ipersonici, descritti dal regime come “il sistema di punta contro i potenziali nemici”. I test sono stati condotti da un sito situato a sud di Pyongyang e hanno colpito un obiettivo nel nord-est del Paese.

Secondo quanto riportato dall’agenzia ufficiale Kcna, le prove missilistiche si sono svolte in concomitanza con le esercitazioni delle forze nucleari strategiche russe, segno del crescente legame militare tra Mosca e Pyongyang. L’operazione arriva inoltre a pochi giorni dal vertice Apec di Gyeongiu, in Corea del Sud, al quale parteciperanno anche Donald Trump e Xi Jinping.

“Questo nuovo sistema d’arma di punta rappresenta una prova concreta dei progressi costanti nelle capacità tecniche di autodifesa del nostro Paese”, ha dichiarato l’alto responsabile militare Pak Jong Chon, citato dalla Kcna. Le autorità nordcoreane considerano questi test un passo strategico per rafforzare la propria deterrenza contro potenziali minacce esterne.