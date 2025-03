Lanci di missili balistici nordcoreani durante esercitazioni congiunte USA-Corea del Sud

La Corea del Nord ha effettuato il lancio di diversi missili balistici verso il Mar Giallo. Secondo lo Stato Maggiore congiunto della Corea del Sud, i lanci sono stati rilevati intorno alle 13:50 ora locale dalla provincia di Hwanghae. Questo evento coincide con l'inizio delle esercitazioni militari congiunte annuali, denominate 'Freedom Shield', tra Stati Uniti e Corea del Sud, programmate dal 10 al 20 marzo.

Le 'Freedom Shield' mirano a rafforzare la prontezza operativa delle forze alleate di fronte alle crescenti tensioni nella penisola coreana. Le esercitazioni includono addestramenti congiunti su terra, mare, aria e cyberspazio, basati su minacce realistiche e lezioni apprese da recenti conflitti armati.

Pyongyang ha criticato queste manovre, definendole un "atto provocatorio e pericoloso" che potrebbe innescare un conflitto nella regione. Il Ministero degli Esteri nordcoreano ha dichiarato che tali esercitazioni aumentano le tensioni nella penisola coreana.

Inoltre, recentemente la Corea del Nord ha reso pubblica la costruzione di un sottomarino a propulsione nucleare, con il leader Kim Jong Un che ha visitato il cantiere per supervisionare i lavori. Questo progetto rappresenta uno degli obiettivi militari chiave di Pyongyang, volto a potenziare la marina come parte fondamentale della strategia difensiva del paese.

