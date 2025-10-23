Io Canto Family: grande finale stasera 23 ottobre su Canale 5, chi trionferà?

Stasera, giovedì 23 ottobre, andrà in onda in prima serata su Canale 5 l’attesissima finale di “Io Canto Family”, il talent show musicale condotto da Michelle Hunziker che ha appassionato milioni di spettatori.

Le otto coppie di familiari rimaste in gara si sfideranno per conquistare la vittoria, dopo settimane di prove, emozioni e duetti che hanno unito generazioni diverse sullo stesso palco.

La coppia vincitrice si aggiudicherà un montepremi di 50.000 euro e riceverà la targa speciale di R101, radio ufficiale del programma, consegnata dalla speaker Rebecca Staffelli.

A guidare e sostenere i concorrenti durante il percorso, i coach Serena Brancale, Sal Da Vinci, Ermal Meta e Giusy Ferreri, protagonisti anche di momenti musicali che hanno reso il talent un vero spettacolo di famiglia e talento.

Nel corso della serata non mancheranno gli ospiti speciali: Benedetta Caretta, Marta Viola e Namite Selvaggi, le vincitrici delle passate edizioni, torneranno sul palco per un’esibizione unica e carica di emozione.

A decidere i finalisti saranno le votazioni della giuria, composta da Patty Pravo e Noemi, ma il verdetto finale sarà affidato al pubblico in sala, formato da cento persone, che decreterà la coppia vincitrice di questa edizione di “Io Canto Family”.