Real Madrid-Juventus 1-0: bianconeri fuori dal Mondiale per club agli ottavi

Una sfida emozionante a Miami, dove la Juventus domina il primo tempo, ma è il Real Madrid a spezzare l'equilibrio al 53’ con un colpo di testa di Gonzalo Garcia. Il risultato di 1-0 proietta i Blancos ai quarti del Mondiale per club, mentre i bianconeri devono voltare pagina: il loro cammino si ferma agli ottavi, lasciando spazio a nuove sfide e ambizioni future.

Il Real Madrid supera la Juventus per 1-0 negli ottavi di finale del Mondiale per club, conquistando il pass per i quarti e mettendo fine al cammino dei bianconeri nella competizione. La partita si è disputata a Miami, dove i blancos si sono imposti grazie a un colpo di testa vincente di Gonzalo Garcia al 53'.

La Juventus parte forte e domina il primo tempo, creando almeno tre occasioni nitide da gol. L'opportunità più evidente capita a Kolo Muani, che però non riesce a concretizzare. Nonostante la buona intensità e la manovra fluida, i bianconeri non trovano la rete che avrebbe potuto indirizzare diversamente la sfida.

All'inizio della ripresa, il Real Madrid alza i ritmi, prende il controllo del gioco e sblocca il risultato. Il gol decisivo arriva da un’azione ben orchestrata e finalizzata da Garcia con un preciso colpo di testa, che sorprende la difesa juventina.

Dopo il vantaggio, la squadra spagnola gestisce il possesso e limita le iniziative offensive della Juve, che non riesce più a rendersi pericolosa. Il risultato non cambia fino al triplice fischio e segna la fine dell’avventura americana per i bianconeri.

Il 30 giugno era toccato all’Inter abbandonare il torneo, sconfitta per 2-0 dal Fluminense. Entrambe le italiane escono così di scena agli ottavi del Mondiale per club.