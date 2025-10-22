Travolgente Sinner a Vienna: Altmaier annientato, ora il derby con Cobolli

Jannik Sinner inizia alla grande il suo cammino all’Atp 500 di Vienna, conquistando gli ottavi di finale dopo aver travolto il tedesco Daniel Altmaier con un netto 6-0, 6-1 in appena 58 minuti di gioco. Il successo vale al numero uno azzurro un affascinante derby italiano contro Flavio Cobolli, che ha superato il ceco Tomas Machac al primo turno.

La partita non ha avuto praticamente storia. Come accaduto a Shanghai poche settimane fa, Sinner ha imposto da subito il proprio ritmo, senza lasciare spazio all’avversario. Fin dai primi scambi l’altoatesino ha mostrato un tennis brillante e aggressivo, alternando colpi profondi a variazioni di ritmo che hanno mandato fuori giri Altmaier. Nel primo set il dominio è stato totale: break dopo break, Jannik chiude 6-0 senza concedere chance.

Nel secondo parziale il tedesco tenta una reazione, ma si ferma al primo game. Sinner continua a macinare punti con un servizio incisivo e una risposta devastante, mettendo in mostra anche una serie di smorzate e discese a rete che confermano la crescita del suo repertorio tecnico. Una prova di maturità e controllo, segnata da un tennis rapido, preciso e sempre in spinta.

Il 6-1 finale sancisce un’altra prestazione impeccabile per l’azzurro, che conquista l’accesso agli ottavi di finale e si prepara a un nuovo duello tricolore contro Cobolli. Un match che promette spettacolo e che potrebbe proiettare Sinner verso la corsa al titolo sul veloce austriaco.