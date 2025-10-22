Sinner-Altmaier a Vienna: orario, precedenti e dove vedere il debutto in tv e streaming

Jannik Sinner torna protagonista sul circuito ATP. Il campione azzurro debutta oggi, mercoledì 22 ottobre, all’ATP 500 di Vienna contro il tedesco Daniel Altmaier, numero 51 del ranking mondiale. Un incontro che segna il ritorno in campo di Sinner dopo il trionfo nel Six Kings Slam di Riad, torneo esibizione vinto battendo in finale Carlos Alcaraz e con un montepremi complessivo da record di 6 milioni di dollari.

La sfida tra Sinner e Altmaier è in programma oggi, mercoledì 22 ottobre, non prima delle 17:30. Si tratta di un nuovo capitolo di una rivalità già vista: i due si sono affrontati in tre precedenti, con Sinner avanti 2-1 nel bilancio complessivo. L’ultimo confronto risale a poche settimane fa, al primo turno del Masters 1000 di Shanghai, dove l’azzurro si era imposto in due set.

Il match Sinner-Altmaier sarà trasmesso in diretta tv e in esclusiva su Sky Sport. La partita sarà inoltre disponibile in streaming su Sky Go e sulla piattaforma NOW, per seguire in tempo reale l’esordio del numero uno italiano nel torneo austriaco.