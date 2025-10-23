Sinner-Cobolli a Vienna: orario, precedenti e diretta tv del derby azzurro

Jannik Sinner torna protagonista sul cemento indoor di Vienna per gli ottavi di finale dell’ATP 500 austriaco. L’altoatesino affronta oggi, giovedì 23 ottobre, il connazionale Flavio Cobolli in un derby tutto italiano che promette spettacolo e intensità. La partita sarà trasmessa in diretta tv e in streaming.

Reduce dal successo al Six Kings Slam, torneo esibizione arabo vinto superando in finale Carlos Alcaraz, Sinner ha esordito a Vienna con un netto successo contro il tedesco Daniel Altmaier, regolato con un doppio 6-0, 6-2. Una prestazione convincente che conferma il suo ottimo stato di forma dopo l’esperienza oltremare, dove ha anche incassato un montepremi complessivo di 6 milioni di dollari.

Flavio Cobolli, dal canto suo, ha iniziato il torneo nel migliore dei modi, superando il ceco Tomas Machac con il punteggio di 7-6 (8-6), 6-2. Il giovane romano, in costante crescita, si è guadagnato così l’opportunità di misurarsi per la prima volta in carriera con il numero uno d’Italia.

La sfida Sinner-Cobolli è in programma oggi, giovedì 23 ottobre, non prima delle 17:30. Si tratta del primo confronto diretto tra i due tennisti italiani nel circuito maggiore, un match che aggiunge ulteriore interesse al tabellone viennese.

Il match sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva su Sky Sport. In alternativa, sarà possibile seguirlo in streaming tramite l’app Sky Go e sulla piattaforma NOW.