Rosa Chemical ed Erica Martinelli, scintille a Ballando con le stelle: tra passi di danza e tenerezze fuori dal set

Un’intesa sempre più evidente tra Rosa Chemical ed Erica Martinelli sta accendendo i riflettori su Ballando con le stelle. Da giorni il pubblico si interroga se la sintonia tra il cantante e la sua maestra di danza resti confinata alla pista o se dietro a quegli sguardi e sorrisi si nasconda qualcosa di più profondo.

Il sospetto è aumentato dopo la pubblicazione di un video sui social, dove i due si mostrano insieme anche lontano dalle prove. Il filmato, accompagnato dalla romantica “Photograph” di Ed Sheeran, racconta momenti di dolce complicità: passeggiate mano nella mano, abbracci, risate e cene condivise.

Pur senza baci o gesti inequivocabili, il legame tra Rosa e Erica sembra sempre più intenso. Tra chi parla di una semplice amicizia speciale e chi è convinto che stia nascendo una storia d’amore, una cosa appare certa: la loro sintonia non passa inosservata.

Sui social, i fan si sono scatenati con centinaia di commenti: “Finalmente!”, scrive qualcuno, mentre altri sognano già una coppia anche fuori dal programma. C’è chi resta scettico, pensando a una trovata per attirare attenzione, ma la maggior parte del pubblico sembra sperare che tra i due il passo successivo sia proprio quello dell’amore.