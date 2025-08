Ballando con le stelle, Rosa Chemical ufficialmente nel cast: l'annuncio sorprende i fan

Rosa Chemical entra ufficialmente nel cast della nuova edizione di Ballando con le stelle, il popolare show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. L’annuncio è arrivato attraverso i canali social ufficiali del programma, accompagnato da un video ironico che ha subito attirato l’attenzione del pubblico.

Nel filmato diffuso online, il rapper appare inizialmente addormentato, per poi risvegliarsi con un sorriso e rivelare la notizia: “Pensavate che stessi dormendo eh? No no, chi dorme non piglia pesci e soprattutto non va a Ballando con le stelle. E invece ci sarò… ci vediamo lì”. Un messaggio scherzoso che conferma la sua partecipazione con lo stile provocatorio che lo contraddistingue.

Non è mancata una battuta a effetto anche tra i commenti social, dove Rosa Chemical si è definito “Roberto bollente”, giocando ironicamente con il nome del celebre étoile Roberto Bolle, sottolineando ancora una volta il suo approccio irriverente e creativo.

La nuova edizione di Ballando con le stelle, in onda da autunno 2025, sta svelando progressivamente i protagonisti del cast. Dopo l’ufficialità di Maurizio Ferrini e Andrea Delogu, anche Rosa Chemical promette di portare un tocco di originalità e provocazione sulla pista da ballo.

Con la sua personalità fuori dagli schemi, il cantante si prepara ad affrontare le sfide del programma e a confrontarsi con il giudizio della storica giuria. L’attesa per la nuova edizione cresce, mentre i fan si chiedono quale sarà l’impatto del rapper nel mondo del ballo televisivo.