Alessandria, 27enne trovato morto in casa: indagini sull'omicidio, possibile incontro online con l'assassino
Si indaga per omicidio sulla morte di un ragazzo di 27 anni, di origine peruviana, trovato senza vita in un appartamento di via De Amicis, nel quartiere Cristo di Alessandria. Le prime analisi condotte dalla scientifica, insieme alle valutazioni del medico legale e del pubblico ministero, hanno evidenziato una causa di morte riconducibile a un’azione violenta, confermata anche dagli esiti dell’autopsia.
La dinamica dell’accaduto resta ancora da chiarire. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire le ultime ore di vita della vittima e le sue frequentazioni recenti. Tra le piste al vaglio degli inquirenti, figura anche quella di un incontro con una persona conosciuta su piattaforme online, ipotesi che gli investigatori non escludono possa essere collegata all’omicidio.
Leggi anche Alessandria: muore il bambino di 2 anni caduto dal terzo piano
I carabinieri della compagnia di Alessandria, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, stanno esaminando ogni dettaglio utile alle indagini. Tra le ipotesi considerate, anche quella di una rapina, in relazione ad altri episodi con modalità simili registrati in Piemonte, Liguria e Lombardia.
Le autorità invitano chiunque disponga di informazioni utili a contattare gli organi investigativi, assicurando la massima riservatezza sulle segnalazioni fornite.