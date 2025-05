EA Sports non funziona oggi 23 maggio: server down in Italia e in Europa

Nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 23 maggio 2025, migliaia di utenti in Italia stanno segnalando gravi problemi di connessione ai server EA Sports. Le difficoltà riguardano in particolare i giochi online e l’accesso alle piattaforme ufficiali di Electronic Arts, causando disagi a giocatori e appassionati di videogame. Segnalazioni in crescita su Downdetector e disservizi diffusi Secondo i dati raccolti da Downdetector, il picco di segnalazioni si è verificato attorno alle ore 19:30, indicando un possibile down dei server EA. Il grafico pubblicato mostra un’impennata significativa, sintomo di un malfunzionamento esteso. Le interruzioni non sembrano riguardare solo il territorio italiano, ma si stanno manifestando anche in altri paesi europei come Francia, Belgio e Spagna. Al momento, non è stata ancora rilasciata una comunicazione ufficiale da parte di Electronic Arts, ma la situazione è in continua evoluzione. Intanto, le community online si stanno mobilitando per condividere aggiornamenti in tempo reale e cercare soluzioni temporanee.

