Berrettini-Popyrin a Vienna: orario, precedenti e dove seguire il match in diretta

Matteo Berrettini torna protagonista sul cemento indoor di Vienna. Oggi, mercoledì 22 ottobre, il tennista romano sfida l’australiano Alexei Popyrin, numero 48 del ranking ATP, nel primo turno dell’Atp 500 austriaco. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv e in streaming.

Reduce da un periodo complicato a causa dei numerosi infortuni che lo hanno costretto a saltare gli US Open, Berrettini ha ripreso confidenza con il circuito a Stoccolma, dove si è fermato agli ottavi di finale contro il francese Ugo Humbert. Popyrin, invece, arriva da una sconfitta al primo turno del torneo svedese contro Sebastian Korda.

La sfida tra Berrettini e Popyrin è in programma oggi alle ore 13.30. Si tratta del quinto confronto diretto tra i due: l’azzurro è avanti nei precedenti con un bilancio di 3-1. Tuttavia, l’ultimo incrocio risale al primo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy dello scorso anno, dove l’australiano ha avuto la meglio in due set.

Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e in streaming sull’app Sky Go e sulla piattaforma NOW, che permetteranno di seguire l’incontro in tempo reale anche da smartphone, tablet o computer.