Sinner-Diallo a Cincinnati: orario, precedenti e dove seguire il match in diretta

Jannik Sinner torna protagonista al Masters 1000 di Cincinnati. Oggi, lunedì 11 agosto, il campione in carica degli US Open affronta il canadese Gabriel Diallo, numero 35 del ranking mondiale, nel terzo turno del prestigioso torneo americano.

L’azzurro prosegue la marcia di avvicinamento all’ultimo Slam della stagione sul cemento dell’Ohio, reduce dal netto successo d’esordio contro il colombiano Daniel Elahi Galan, superato con un doppio 6-1. Dall’altra parte della rete, Diallo ha conquistato l’accesso al terzo turno battendo l’argentino Sebastian Baez in due set.

Leggi anche Sinner domina all'esordio a Cincinnati: Galan travolto in due set

La sfida è in programma come primo match della sessione serale sul Campo Centrale e non inizierà prima dell’1:00 di notte, ora italiana. Sarà il primo confronto diretto in carriera tra Sinner e Diallo.

L’incontro sarà trasmesso in diretta e in esclusiva sui canali Sky Sport. Gli appassionati potranno seguirlo anche in streaming tramite l’app Sky Go, la piattaforma NOW e su Tennis TV.