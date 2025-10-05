Sinner-Griekspoor a Shanghai: orario, precedenti e dove seguire il match in diretta

Jannik Sinner torna protagonista al Masters 1000 di Shanghai, pronto ad affrontare il terzo turno del torneo cinese. Oggi, domenica 5 ottobre, il numero 2 del mondo sfida Tallon Griekspoor con l’obiettivo di proseguire la corsa nella difesa del titolo conquistato lo scorso anno.

L’azzurro arriva dal netto successo in due set contro il tedesco Daniel Altmaier, superato senza difficoltà nel match d’esordio. L’olandese, invece, ha eliminato lo statunitense Jenson Brooksby, conquistando così l’accesso al terzo turno.

La sfida tra Sinner e Griekspoor sarà il secondo incontro in programma a partire dalle 12:30 italiane. Il bilancio dei precedenti è nettamente a favore di Jannik, che ha vinto tutti e sei i confronti diretti. L’ultimo successo risale alla finale di Coppa Davis 2024 disputata a Malaga, dove Sinner si impose con autorevolezza.

Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go, Now e Tennis TV. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di tennis che vogliono seguire da vicino il percorso del campione altoatesino nel torneo asiatico.