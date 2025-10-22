Anker presenta la nuova generazione della linea di ricarica Prime: potenza, innovazione e controllo in un'unica esperienza

Anker, leader mondiale nella ricarica mobile, annuncia l’arrivo della nuova linea Anker Prime, una gamma di prodotti pensata per offrire massima efficienza, sicurezza e libertà d’uso a pendolari, viaggiatori e creatori di contenuti. La nuova serie include soluzioni portatili, wireless e da scrivania che uniscono design compatto, tecnologie intelligenti e prestazioni di livello professionale.

La linea comprende:

Leggi anche Anker Innovations lancia la Festa delle Offerte Prime con sconti esclusivi per due giorni Anker Prime Power Bank e Base di Ricarica (26.250 mAh 300W e 20.000 mAh 220W)

Anker Caricatore USB-C Prime 250W con 6 porte GaN ultra-veloci e display LCD da 2,26”

Anker Prime Docking Station a 14 porte con triplo DisplayLink e ricarica USB-C fino a 140W

Anker Prime Caricatore Auto MagSafe Qi2 25W con raffreddamento TEC

Anker Prime Cavo USB-C 240W , realizzato in nylon intrecciato con materiali riciclati

Anker Prime Charging Base (150W, 3 porte)

Anker Prime 3-in-1 Charging Station (MagGo, AirCool, Dock Stand)

Anker Prime Charger (160W, 3 porte, Smart Display)

Tutti i prodotti sfruttano le più avanzate tecnologie di Anker — Qi2.2 25W, GaNPrime™ 2.0, PowerIQ™ 5.0, ActiveShield™ 5.0, Turboboost™ e AnkerSense™ View — per una ricarica più veloce, sicura e intelligente.

L’innovazione Qi2.2 25W: la nuova era della ricarica wirelessAnker introduce la tecnologia Qi2.2 da 25W, integrata nei nuovi Anker Prime 3-in-1 Charging Station e Anker Prime Caricatore Auto MagSafe, disponibili in Italia da ottobre.Basato sullo standard del Wireless Power Consortium, Qi2.2 sfrutta l’allineamento magnetico MagSafe per garantire una ricarica più efficiente e stabile, con velocità paragonabili a quella cablata.Il sistema TEC Air Cooling mantiene temperature ottimali anche durante la ricarica ad alta potenza, proteggendo la durata della batteria. Grazie alla compatibilità universale e al raffreddamento attivo, Anker stabilisce un nuovo standard per la ricarica wireless del futuro.

Prodotti ora disponibili

Anker Prime Power Bank 26K 300W : ricarica due laptop e uno smartphone contemporaneamente. Raggiunge il 50% in 13 minuti e l’80% in 39 minuti. Prezzo: €199,99 (-20%) su Amazon (codice promo -20%: ANKERPRIME20 ) e sito ufficiale.

Anker Prime Docking Station 14 Porte : supporto triplo display fino a 8K/4K/4K e ricarica fino a 140W. Prezzo: €349,99 (-20%) .

Anker Caricatore USB-C Prime 250W : 6 porte e display LCD per monitoraggio energia. Prezzo: €159,99 (-25%) .

Anker Prime Caricatore Auto MagSafe Qi2 25W : raffreddamento TEC e doppia porta per ricarica simultanea. Prezzo: €79,99 (-20%) .

Anker Prime Cavo USB-C 240W: oltre 300.000 piegamenti, nylon intrecciato 100% riciclato. Prezzo: €17,99–21,99 (-25%).

In arrivo a fine ottobre e nei prossimi mesi