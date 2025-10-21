Djokovic rinuncia all'Atp di Parigi: il campione serbo dà forfait ma punta su Atene

Novak Djokovic non sarà ai nastri di partenza del prossimo Atp Masters 1000 di Parigi-Bercy, in programma dal 27 ottobre nella capitale francese. La notizia del forfait arriva direttamente dal tennista serbo, che ha annunciato la sua decisione sui social.

“Cara Parigi, sfortunatamente non competerò quest’anno. Ho avuto ricordi meravigliosi e grandi successi nel corso degli anni, soprattutto per essere riuscito a conquistare il titolo sette volte”, ha scritto il campione 38enne su Instagram, aggiungendo di sperare di tornare in campo nella competizione il prossimo anno.

L’assenza del numero uno del mondo cambia gli equilibri del tabellone parigino, tradizionalmente considerato uno degli appuntamenti più importanti nella fase finale della stagione tennistica. Il torneo vedrà comunque la presenza di numerosi top player pronti a contendersi il titolo.

Djokovic, intanto, ha confermato la sua partecipazione all’Atp 250 di Atene, previsto la settimana successiva. Sarà questa l’occasione per tornare a testare la condizione fisica e chiudere la stagione con un torneo di preparazione in vista degli ultimi impegni dell’anno.