Djokovic salta gli Internazionali d'Italia: forfait ufficiale del sei volte campione di Roma

Novak Djokovic ha annunciato che non parteciperà agli Internazionali d’Italia 2025, rinunciando ufficialmente al Masters 1000 di Roma nonostante fosse presente nell’entry list del torneo. La notizia è stata comunicata direttamente all’ATP e alla direzione del torneo. Il campione serbo, vincitore di sei edizioni al Foro Italico, resterà quindi lontano dai campi del torneo italiano, dove solo Rafael Nadal, con dieci trionfi, ha fatto meglio.

Il momento per Djokovic è delicato. Dopo aver raggiunto la finale a Miami, dove ha mancato per un soffio il centesimo titolo ATP, è stato eliminato al primo turno sia a Montecarlo dal cileno Alejandro Tabilo, che già l’anno scorso lo aveva battuto a Roma, sia a Madrid dall’italiano Matteo Arnaldi. Al termine del match contro quest’ultimo, Djokovic ha espresso dubbi sulla sua forma e sul futuro nel circuito: “Il mio livello attuale non è quello che vorrei. Questo potrebbe essere stato il mio ultimo match a Madrid. Forse tornerò, ma non da giocatore. Spero di no”.

