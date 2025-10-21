Emma Marrone emoziona i fan: suona la chitarra del padre Rosario e trova il coraggio di rivivere il suo suono

Emma Marrone ha condiviso un momento toccante dedicato al padre Rosario, scomparso il 4 settembre 2022 a causa della leucemia. La cantante salentina, visibilmente commossa, ha pubblicato sui social un video in cui suona la chitarra appartenuta al papà, regalando ai fan un ricordo pieno di amore e nostalgia.

Nel filmato, Emma tiene tra le mani lo strumento di Ros e interpreta il brano “Brutta storia”, il singolo uscito lo scorso 3 ottobre. Ma questa volta non si tratta di una semplice esibizione: è un gesto intimo, un dialogo silenzioso con chi non c’è più. “Piango perché... questa chitarra apparteneva a Ros”, scrive Emma nel post che accompagna il video, confessando tutta la difficoltà e la forza di quel momento.

“E mannaggia tutte cose... e suono di merda perché mi tremano le mani... ma dopo tanto tempo ho trovato il coraggio di accendere l’amplificatore per sentire il suo suono inconfondibile... questa è la verità... e io sono questa cosa qua”, aggiunge la cantante, lasciando trasparire la sua vulnerabilità e il profondo legame con il padre.

Parole semplici ma intense, che raccontano un affetto mai spento e il desiderio di ritrovare, attraverso la musica, una parte di chi le ha trasmesso la passione per le note e per la vita.