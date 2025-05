Emma Marrone compie 41 anni: il messaggio commosso per il papà Rosario e l'ondata d'amore dai fan

Emma Marrone celebra il suo 41° compleanno con un messaggio toccante ai fan e un pensiero speciale per il padre Rosario, scomparso nel 2022. Visibilmente emozionata, l'artista ha condiviso un selfie su Instagram, esprimendo gratitudine per l'affetto ricevuto e dedicando parole d'amore a chi le è stato vicino in questo percorso.

Emma Marrone ha festeggiato il suo 41º compleanno domenica 25 maggio, condividendo con i follower un messaggio toccante in cui ha espresso gratitudine per l'affetto ricevuto e ha ricordato con profonda commozione il padre Rosario, scomparso nel 2022.

“Un anno in più”, ha scritto Emma a corredo di un selfie pubblicato su Instagram, in cui appare visibilmente emozionata. Poi la dedica struggente al papà: “Mi manca da morire sentirmi dire ‘buon compleanno Lupacchiotta mia’…”. Un ricordo intimo, che ha mostrato il lato più umano e vulnerabile dell’artista salentina.

Nel post, Emma ha tracciato un bilancio sincero della sua vita: “Dormo ancora nel lettone con mamma… Non ho più paura del buio… Piango più spesso… Ma soprattutto rido molto, moltissimo di me”. Parole autentiche che raccontano il suo presente con delicatezza e verità.

“Grazie a tutti per gli auguri e l’amore che non è mai scontato”, ha aggiunto la cantante, travolta da messaggi di affetto e stima. Tra i tanti auguri ricevuti spiccano quelli di Vasco Rossi, Olly ed Elisa, che ha scritto: “Auguri sorellina mia, Brownie, sei immensa. Il tuo papà continua a essere fiero di te. Sempre e per sempre”.

Visibilmente emozionata anche nelle sue Instagram Stories, Emma si è mostrata in lacrime: “Sto leggendo tutti i vostri messaggi, e mi commuovo perché è troppo amore che a volte non so come gestire e come contenere. Vi voglio tanto tanto bene. Io piango di gioia come una scema ma perché vi amo tantissimo”, ha detto con la voce rotta dall’emozione.

Infine, una promessa ai suoi fan: “Torno presto”.