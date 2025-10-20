Ballando con le Stelle, scintille tra Selvaggia Lucarelli e Nancy Brilli: il duello si infiamma sui social

Il confronto tra Selvaggia Lucarelli e Nancy Brilli non si ferma al palcoscenico di Ballando con le Stelle, ma prosegue sui social con toni sempre più accesi. Dopo la puntata di “Da noi a ruota libera”, l’attrice ha riacceso la polemica con alcune dichiarazioni che hanno fatto discutere.

“In giuria ci sono dei bulli”, ha affermato Brilli durante l’intervista con Francesca Fialdini, alludendo chiaramente a Lucarelli e Guillermo Mariotto. Parole che non sono passate inosservate e che hanno subito trovato replica da parte della giurata.

“Fermo restando che stiamo parlando di sciocchezze, volevo dire a Nancy Brilli che da due settimane gira le tv a lamentarsi perché i giurati ‘vanno sul personale’. Nessuno è mai andato sul personale: al massimo si è detto che non balla bene, e alibi non ce ne sono”, ha scritto Lucarelli sui social.

La giornalista ha poi aggiunto: “Lei continua a fare storie e ospitate dandoci dei bulli, degli scorbutici, degli incompetenti, postando persino messaggi di amiche che scrivono che mi prenderebbero a cazzotti. Se lo facessi io, sarei al 41 bis”.

Lucarelli ha cercato di chiudere la questione con una battuta: “Nancy, serena. Ti dirò ‘ok’ come sabato scorso, così ballerai tranquilla e vincerai senz’altro Ballando con le Stelle”. Ma lo scambio non si è fermato qui.

Un follower ha segnalato alla giurata nuove dichiarazioni di Brilli a “Domenica In”, secondo cui anche il figlio dell’attrice avrebbe voluto parlare con lei. “Io in settimana non parlo di lei perché c’è poco da dire, ma qualcuno le spieghi che è Ballando, non Suburra”, ha commentato Lucarelli con ironia.

La replica di Nancy Brilli non si è fatta attendere: “Ero dalla Fialdini e nessuno ha minacciato nessuno. Alcune persone pensano di poter dire qualsiasi cosa e poi pretendono che nessuno ribatta. Interessante”.

A chi la invita a prendere le critiche con leggerezza, l’attrice risponde: “Cuore leggerissimo, infatti. È tutto un gioco e ognuno ha il suo ruolo”. E alla domanda se non sarebbe meglio ignorare Selvaggia Lucarelli, Brilli chiude con un secco: “Da ora sì”.