Ballando con le Stelle, scontro tra Selvaggia Lucarelli e Nancy Brilli per il bonus lutto

Scintille in diretta durante la seconda puntata di Ballando con le Stelle tra Selvaggia Lucarelli e Nancy Brilli. La giurata ha pronunciato una frase che ha acceso la polemica: “Non possiamo dare il bonus lutto animale domestico”. Un commento riferito all’esibizione dell’attrice, che ha ballato dopo una settimana segnata dalla perdita del suo cane Margot.

“So che è cinico quello che sto dicendo”, ha premesso Lucarelli, cercando di giustificare la sua osservazione. La risposta di Nancy Brilli non si è fatta attendere: “Non hai detto una bella cosa, mi fa impressione”. La tensione è cresciuta per qualche istante, con il pubblico diviso tra applausi e mormorii.

Lucarelli ha poi precisato il senso delle sue parole: “Non possiamo dire che quello che abbiamo visto fosse bello. Era tutto fuori tempo”. Una valutazione che ha trovato la disapprovazione anche del maestro di danza Carlo Aloia, che ha replicato: “Sto qui, ho il microfono e parlo”.

L’attrice, mantenendo la calma, ha preferito chiudere la polemica con eleganza: “Sono contenta di aver fatto questo ballo, sono felice di aver portato sul palco quello che ho imparato”. Un finale distensivo che ha riportato l’attenzione sulla gara e sull’emozione della performance.