Destiny 2 - L'Aurora torna con la stagione dei Serafini

Oggi l'evento gratuito dell'Aurora torna su Destiny 2 per portare allegria e augurare buone feste a tutti i guardiani. Eva Levante giunge nuovamente alla Torre per aiutare i giocatori a sfornare dei deliziosi dolcetti preparati con ingredienti di dubbia natura. Fino al 2 gennaio i guardiani potranno partecipare all'evento dell'Aurora diffondendo lo spirito festivo e distribuendo dolci (dal gusto piuttosto discutibile) per tutto il sistema.





https://youtu.be/XMa0j3xQpNU



Grazie alla carta evento, nell'Aurora di quest'anno sarà possibile completare delle sfide per sbloccare varie ricompense tra cui un emblema, uno shader e un involucro di Spettro esotico. I giocatori potranno inoltre potenziare la propria carta evento in cambio di argento per sbloccare un altro involucro di Spettro esotico, un astore esotico, un nuovo emote e tanto altro. Per chi non volesse perdersi assolutamente niente dell'evento, completando tutte le sfide della carta evento si otterranno il titolo e il sigillo di Pasticceria stellare.Oltre a sfruttare le palle di neve da stasi negli scontri, sarà possibile continuare la ricerca degli ingredienti con il nuovo fucile a impulsi leggendario Sangue Freddo PR7. Durante l'Aurora l'emporio Everversum offrirà ulteriori elementi cosmetici, tra cui nuovi set di decori per armatura per ogni classe. Infine, i giocatori potranno partecipare all'evento dei Momenti di Trionfo, disponibile per tutta la Stagione dei Serafini, e prepararsi così alla prossima espansione, Destiny 2: L'Eclissi, in arrivo il 28 febbraio.La pagina ufficiale dell’evento sarà online dalle ore 18.00.

