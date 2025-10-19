Bruce Springsteen e l'America di Trump: Non so dove stiamo andando

"È un momento in cui non si può non avere dei dubbi. Non so dove stiamo andando". Con queste parole Bruce Springsteen ha commentato la situazione degli Stati Uniti durante la sua intervista a Che tempo che fa, ospite di Fabio Fazio. Il Boss ha espresso la sua preoccupazione per il clima politico e sociale che attraversa l’America guidata da Donald Trump.

"Questo Paese per 250 anni ha combattuto per la libertà, è stato un simbolo di speranza, di fede nei valori democratici, un esempio – si spera – di democrazia positiva per gran parte del mondo. Naturalmente abbiamo commesso molti errori, ma abbiamo sempre cercato di fare del nostro meglio", ha dichiarato il cantante del New Jersey.

Springsteen ha sottolineato come, nonostante le difficoltà, creda ancora nella capacità degli americani di rialzarsi: "Penso che il nostro cuore sia nel posto giusto e non abbiamo mai avuto una storia di autocrazia. Ho dei figli e cercherò di fare la mia parte, lavorando e utilizzando la mia piccola influenza per contribuire a far sì che le cose cambino".