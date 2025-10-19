Tragedia nella notte ad Asiago: tre giovani perdono la vita, un ferito grave

Un drammatico incidente stradale si è verificato nella notte ad Asiago, in provincia di Vicenza. Tre ragazzi poco più che ventenni sono morti, mentre un quarto è rimasto gravemente ferito e un quinto è uscito illeso. L’auto su cui viaggiavano, una Peugeot 207, si è schiantata contro la fontana di una rotatoria lungo via Verdi intorno alle 3.30 di notte.

Secondo una prima ricostruzione, i giovani stavano rientrando quando, per cause ancora in corso di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo, finendo violentemente contro la struttura in pietra al centro della rotatoria. L’impatto è stato devastante: tre ragazzi sono morti sul colpo, intrappolati tra le lamiere.

Il quarto passeggero è stato soccorso in condizioni critiche e trasferito d’urgenza all’ospedale di Bassano del Grappa con gravi traumi alla testa e al torace. Le sue condizioni restano delicate, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il quinto occupante dell’auto, miracolosamente illeso, è stato ascoltato dalle forze dell’ordine per fornire elementi utili alla ricostruzione dell’accaduto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale sanitario del Suem 118. Le operazioni di estrazione dei corpi sono state lunghe e complesse, a causa delle gravi deformazioni dell’abitacolo. Le indagini proseguono per chiarire la dinamica e le cause del tragico schianto.