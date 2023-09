Tragedia a Cagliari: Quattro Giovani perdono la vita in un Incidente Stradale

Incidente Mortale a Cagliari con Quattro Vittime e Due Feriti Gravi. Nelle prime ore di ieri mattina a Cagliari, un tragico incidente stradale ha lasciato un bilancio pesantissimo: quattro giovani, due ragazzi e due ragazze, compresi tra i 18 e i 20 anni, hanno perso la vita. Altri due coetanei, feriti gravemente, sono stati trasportati in ospedale, ma non sono in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto in viale Marconi, in direzione di Quartu Sant'Elena. I sei ragazzi erano a bordo di una Ford Fiesta che, probabilmente nel tentativo di imboccare la bretella stradale, ha urtato un marciapiede vicino al cavalcavia dell'Asse Mediano, ribaltandosi. Sul posto sono intervenute immediatamente le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale di Cagliari. Purtroppo, quattro persone hanno perso la vita sul posto, mentre i due feriti sono stati trasportati in ospedale.

Sembrerebbe che i quattro ragazzi morti nell'incidente fossero in viaggio di ritorno a casa dopo una serata in un locale. Quattro di loro sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo durante l'incidente, con due di loro che sono deceduti all'istante. I vigili del fuoco hanno estratto le altre due vittime da quello che rimaneva della Ford Fiesta. I feriti sono stati portati all'ospedale Brotzu e al Policlinico.

La procura di Cagliari ha aperto un'inchiesta sull'incidente, con l'ipotesi di omicidio stradale plurimo, probabilmente causato dall'alta velocità.

Secondo gli accertamenti della polizia locale, alla guida della Ford Fiesta c'era il 19enne Alessandro Francesco Sanna, affiancato dalla coetanea Najibe Lavinia Zaher. Gli altri quattro ragazzi si trovavano nel sedile posteriore dell'auto. L'incidente è avvenuto quando l'auto, viaggiando a velocità elevata, ha mancato la svolta per l'Asse Mediano e ha proseguito dritto, urtando il marciapiede e un muretto. L'auto ha poi ribaltato dopo una serie di carambole. Simone Picci, 20 anni, e Giorgia Banchero, 24 anni, sono morti sul colpo, mentre Alessandro Sainas e Manuel Incostante, entrambi di 19 anni, sono stati trasportati in ospedale.

La tragedia ha scosso la comunità locale, con numerosi testimoni che hanno raccontato l'orribile scena dell'incidente. La polizia municipale sta raccogliendo testimonianze e analizzando i filmati delle telecamere della zona per ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'auto coinvolta è stata posta sotto sequestro per ulteriori indagini.

Inoltre, nella stessa giornata, un altro tragico incidente ha coinvolto un motociclista di 24 anni sulla statale 195 nel comune di Pula, Città Metropolitana di Cagliari. Il giovane ha perso la vita in un impatto con un pullman di una ditta privata, causato da circostanze ancora da chiarire. La polizia locale di Pula, il personale Anas e il 118 sono intervenuti sulla scena, ma purtroppo il motociclista è deceduto sul colpo. La situazione ha causato forti rallentamenti nel traffico locale.

