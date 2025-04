Incidente mortale a Taranto: quattro giovani perdono la vita nella notte, due erano minorenni

Quattro ragazzi sono morti in un grave incidente stradale avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 aprile lungo la strada provinciale tra Faggiano e Lizzano, in provincia di Taranto. Lo schianto è avvenuto intorno alle 2:30, quando l’auto su cui viaggiavano è finita fuori strada per cause ancora da accertare. Tra le vittime risultano anche due ragazze minorenni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia stradale, i vigili del fuoco e i soccorritori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei giovani. Gli inquirenti stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

