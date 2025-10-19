Verissimo, le emozionanti interviste e gli ospiti di oggi domenica 19 ottobre su Canale 5

Oggi, domenica 19 ottobre, alle ore 16.00 su Canale 5 torna l’appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin. Anche questa settimana il programma propone un pomeriggio ricco di storie, emozioni e interviste esclusive con protagonisti del mondo dello spettacolo e della cronaca.

Tra gli ospiti più attesi, Sonia Bruganelli, che si racconterà in una intensa intervista a pochi giorni dall’uscita del suo libro autobiografico “Solo quello che rimane”, in libreria dal 21 ottobre. Un dialogo intimo in cui l’autrice svela lati inediti della sua vita personale e professionale.

Spazio poi a una leggenda della musica italiana, Rita Pavone, che ripercorrerà la sua straordinaria carriera e i momenti più significativi di un percorso artistico che ha segnato intere generazioni.

Commovente la testimonianza di Stefano Massoli, marito della giornalista Laura Santi, affetta da una grave forma di sclerosi multipla. Dopo una lunga battaglia legale, lo scorso luglio Laura ha ottenuto il diritto di accedere al suicidio medicalmente assistito. In studio, Stefano condividerà la loro storia di amore, coraggio e dignità.

In scaletta anche Giulio Golia, volto storico de Le Iene, che presenterà il suo nuovo libro-inchiesta “L’ultima notte di Marco”, dedicato al caso di Marco Vannini. Un racconto giornalistico che approfondisce i dettagli e le ombre di una vicenda che ha scosso l’opinione pubblica.

Per rendere omaggio a Eleonora Giorgi, scomparsa di recente, saranno ospiti in studio il figlio Paolo Ciavarro, la moglie Clizia Incorvaia e il loro piccolo Gabriele. Un momento toccante per ricordare l’attrice a pochi giorni da quello che sarebbe stato il suo compleanno.

Infine, Claudio Sterpin, l’amico speciale di Liliana Resinovich — la donna trovata senza vita a Trieste il 5 gennaio 2022 — racconterà il suo legame con lei e gli sviluppi di un caso che continua a suscitare domande. L’unico indagato per la morte resta il marito, Sebastiano Visintin.