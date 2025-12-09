Inter-Liverpool in Champions League: orario, formazioni e dove seguire il big match di San Siro

L’Inter torna sotto i riflettori della Champions League oggi, 9 dicembre 2025, per la sfida decisiva delle 21 a San Siro contro il Liverpool. I nerazzurri arrivano al match forti dei 12 punti conquistati nelle prime cinque giornate, mentre i reds inseguono a quota 9 nella lotta per il passaggio del turno.

La squadra inglese vive un periodo complesso: in Premier League naviga a metà classifica, distante dieci lunghezze dall’Arsenal capolista, e deve affrontare anche il caso legato a Salah. Dopo il 3-3 contro il Leeds, l’egiziano ha criticato pubblicamente il tecnico Slot per il trattamento ricevuto, decisione che ha portato alla sua mancata convocazione per Milano.

«Ci attende una partita delicata contro una squadra molto competitiva, soprattutto in mezzo al campo», ha dichiarato l’allenatore nerazzurro Cristian Chivu. «Il Liverpool è uno dei club più titolati al mondo: le difficoltà che stanno vivendo non devono ingannare. Hanno una rosa forte e in grado di metterci in difficoltà, per questo dobbiamo essere pronti».

Chivu ha poi sottolineato la solidità del gruppo: «La squadra è compatta, i giocatori dimostrano ogni giorno quanto tengano al lavoro e alla competitività. L’atmosfera positiva nasce dall’impegno quotidiano e dai risultati. Siamo ancora a dicembre, il percorso è lungo e dobbiamo continuare a crescere».

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All.: Chivu.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Gomez, Konaté, van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Szoboszlai, Wirtz, Ngumoha; Ekitike. All.: Slot.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport 1, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, oltre che in streaming su Sky Go e NOW.