Le Iene, stasera 19 ottobre su Italia 1: ospiti Emma e Lorenzo Zurzolo con nuove inchieste esclusive

Questa sera, domenica 19 ottobre, torna in prima serata su Italia 1 un nuovo appuntamento con Le Iene, condotto da Veronica Gentili insieme a Max Angioni. Tra gli ospiti in studio, la cantante Emma e l’attore Lorenzo Zurzolo.

Durante la puntata, Daniele Bonistalli indaga su un caso che ha dell’incredibile: un uomo avrebbe percepito per oltre cinquant’anni un’indennità da cieco assoluto, generando un presunto danno erariale superiore al milione di euro. Dichiarato “non rivedibile” negli anni Ottanta, non sarebbe mai stato sottoposto a nuovi controlli. Le immagini raccolte dalla Guardia di Finanza mostrano invece l’uomo mentre compie gesti quotidiani come innaffiare le piante o camminare senza difficoltà. Il servizio ripercorre la vicenda, i numeri dell’indennizzo e la richiesta di chiarimenti rivolta direttamente al protagonista.

Un’altra inchiesta, firmata da Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese, riporta alla ribalta il caso Garlasco con nuove testimonianze e materiali inediti. Alcune persone del luogo, pur non conoscendosi, hanno fornito dichiarazioni che potrebbero collocare una determinata figura in un punto preciso e a un’ora chiave. L’approfondimento anticipa lo speciale Le Iene presentano: Inside, in onda martedì 21 ottobre, sempre in prima serata su Italia 1.

Matteo Viviani ricostruisce infine la tragedia di Castel d’Azzano, in provincia di Verona, dove il 14 ottobre scorso tre carabinieri hanno perso la vita nell’esplosione di un casolare. Secondo le indagini, la deflagrazione sarebbe stata provocata dai fratelli Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi, ora accusati di strage. L’inviato raccoglie le voci di chi li conosceva, per delineare il profilo dei tre e capire cosa fosse accaduto nei giorni che hanno preceduto l’esplosione.