Verissimo: gli ospiti e le interviste di oggi, domenica 18 maggio su Canale 5

Oggi, domenica 18 maggio, torna l’appuntamento con Verissimo, in onda alle 16:30 su Canale 5, con la conduzione di Silvia Toffanin e tante interviste esclusive.

Giovanni Allevi, Alessandra Mastronardi e Alessandra Amoroso tra gli ospiti

Il grande pianista e compositore Giovanni Allevi sarà protagonista di un’intensa intervista, in cui si racconterà senza filtri, parlando delle sfide personali affrontate negli ultimi anni. Spazio anche alla talentuosa Alessandra Mastronardi, per la prima volta ospite nel salotto di Verissimo: l’attrice racconterà la sua carriera e presenterà la nuova fiction Doppio Gioco, prossimamente in prima serata su Canale 5.

Momento speciale per Alessandra Amoroso, che condividerà la gioia della sua prima gravidanza, mentre Anna Tatangelo tornerà in studio per parlare della sua musica e del nuovo singolo Inferno.

I finalisti di Amici chiudono la puntata di Verissimo

Chiuderanno la puntata i cinque finalisti di Amici 2024, in onda in prima serata sempre su Canale 5: Antonia, TrigNO, Francesco, Alessia e Daniele. Un’occasione per conoscere più da vicino i protagonisti dell’edizione prima della finalissima.