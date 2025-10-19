Femminicidi, calo dell'8% nei primi nove mesi del 2025 secondo il Viminale
I femminicidi registrano un calo nei primi nove mesi del 2025. Secondo il report di ottobre della Direzione centrale della polizia criminale, diffuso dal Viminale, tra il 1° gennaio e il 30 settembre si contano 44 vittime di genere femminile, contro le 48 dello stesso periodo del 2024, con una diminuzione dell’8%.
Nel complesso, gli omicidi commessi dal partner o da un ex partner sono scesi a 53, in calo del 4% rispetto ai 55 registrati nei primi nove mesi del 2024. Un trend che conferma un leggero rallentamento della violenza di genere, pur restando un fenomeno drammatico e diffuso sul territorio nazionale.
In diminuzione anche i delitti in ambito familiare o affettivo. Gli eventi registrati passano da 122 a 98, con una riduzione del 20%, mentre le vittime femminili in questo contesto scendono da 79 a 60, pari a un calo del 24%. I dati del Viminale evidenziano dunque un andamento in miglioramento, seppur ancora segnato da numeri significativi e allarmanti.