Nel 2025 calano omicidi e femminicidi: i numeri ufficiali del Viminale
Nel 2025 gli omicidi in Italia calano in modo significativo. A ridursi sono soprattutto le vittime donne e i casi legati alla sfera familiare e affettiva, secondo i numeri ufficiali diffusi dal Viminale.
Nel corso del 2025 in Italia sono stati registrati 286 omicidi, secondo i dati del Ministero dell’Interno. Le vittime di genere femminile sono state 97, con un calo netto rispetto all’anno precedente, quando erano state 118.
Il confronto con il 2024 evidenzia una riduzione complessiva del 15% dei delitti, scesi da 335 a 286. Ancora più marcata la flessione delle vittime donne, diminuite del 18% su base annua.
Particolarmente rilevante il quadro relativo all’ambito familiare e affettivo. In questo contesto gli episodi sono passati da 158 a 128, con una contrazione del 19%. Le donne uccise in questo stesso ambito sono state 85, contro le 101 dell’anno precedente.
Tra le 97 vittime femminili complessive, 85 hanno perso la vita in contesti legati a relazioni personali o familiari. In 62 casi l’autore del delitto è risultato essere il partner o ex partner.
Gli omicidi commessi da partner o ex partner sono stati 71, uno in meno rispetto ai 72 registrati nel 2024. Il numero delle vittime donne in questa specifica categoria resta invariato, confermandosi a 62 in entrambi gli anni presi in esame.