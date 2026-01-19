Nel 2025 calano omicidi e femminicidi: i numeri ufficiali del Viminale

Nel 2025 gli omicidi in Italia calano in modo significativo. A ridursi sono soprattutto le vittime donne e i casi legati alla sfera familiare e affettiva, secondo i numeri ufficiali diffusi dal Viminale.