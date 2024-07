Classifica dei Film e Serie TV da non perdere nei primi sei mesi del 2024

JustWatch, la più grande guida mondiale di contenuti in streaming, ha pubblicato la classifica dei film più gettonati in Italia nei primi sei mesi del 2024. Ecco i dettagli:

I Film Più Visti

1. Oppenheimer: Diretto da Christopher Nolan, questo biopic sulla vita del fisico J. Robert Oppenheimer e la creazione della bomba atomica ha riscosso un enorme successo, non solo in streaming ma anche al botteghino.

2. Povere Creature!: Con Emma Stone, questo film vincitore del Leone d'Oro alla Mostra di Venezia racconta la storia di Bella, riportata in vita dal Dr. Godwin Baxter, e le sue avventure attraverso i continenti.

3. Anatomia di una Caduta: Un dramma che esplora la morte sospetta di Samuel e il processo contro sua moglie Sandra, con il loro figlio Daniel a osservare il disfacimento del rapporto tra i genitori.

4. C’è ancora domani: Esordio alla regia di Paola Cortellesi, questo film affronta temi di violenza di genere e diritti delle donne nella Roma del dopoguerra.

5. Io Capitano: Diretto da Matteo Garrone, narra la traversata del Mediterraneo dall’Africa alla Sicilia ed è stato candidato all’Oscar come miglior pellicola non statunitense.

6. Barbie: Con Margot Robbie e Ryan Gosling, offre una rivisitazione moderna della celebre bambola, esplorando temi di identità e autoaccettazione.

7. Killers of the Flower Moon: Diretto da Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, ambientato negli anni '20 nella riserva Osage in Oklahoma.

8. Napoleon: Un epico biopic diretto da Ridley Scott che esplora la vita e le conquiste di Napoleone Bonaparte.

9. Wish: Un film d'animazione su una giovane che realizza i suoi sogni grazie a una magica stella.

10. Godzilla Minus One: Ambientato nel Giappone postbellico, esplora le conseguenze della bomba atomica con la minaccia del gigantesco mostro Godzilla.

Le Serie TV Più Viste

Per quanto riguarda le serie TV, queste sono le più popolari nella prima metà del 2024:

1. Shogun: Una serie che ha affascinato il pubblico con la sua epica rappresentazione del Giappone feudale.

2. True Detective: La nuova stagione continua a esplorare casi intricati e oscuri con personaggi complessi.

3. Fallout: Basata sulla famosa serie di videogiochi, racconta un futuro post-apocalittico devastato dalla guerra atomica.

4. House of the Dragon: Prequel de "Il Trono di Spade", narra la storia della Casa Targaryen.

5. Il Problema dei 3 Corpi: Serie che attraversa continenti e decadi, esplorando scoperte sconvolgenti e una minaccia esistenziale.

6. Hazbin Hotel: Serie animata nota per il suo stile unico e trama eccentrica ambientata in un hotel che cerca di redimere i peccatori dell'Inferno.

7. The Gentlemen: Segue le avventure di un gruppo di criminali londinesi in un contesto di humor nero e azione.

8. Bridgerton: Basata sui bestseller sulla potente famiglia omonima, segue le vicende di otto fratelli in cerca dell'amore nella Londra dell'alta società.

9. The Boys: Serie con un approccio satirico sui supereroi, esplora un mondo in cui i supereroi possono essere corrotti e pericolosi.

10. Reacher: Segue le indagini e le avventure di Jack Reacher, un ex poliziotto militare con un acuto senso della giustizia.

Per maggiori dettagli e aggiornamenti in tempo reale, è possibile visitare JustWatch.