Ballando con le Stelle, Simone Di Pasquale pronto alle nozze con Maria Di Stolfo

Simone Di Pasquale si sposa con Maria Di Stolfo dopo anni insieme e la nascita del figlio Gabriele nel 2023. Il ballerino di Ballando con le Stelle avrebbe deciso di fare il grande passo, spinto anche dal desiderio della compagna.

Simone Di Pasquale è pronto a sposarsi. Il volto storico di Ballando con le Stelle, tornato in pista dopo una pausa come commentatore, avrebbe deciso di convolare a nozze con la compagna Maria Di Stolfo, madre di suo figlio Gabriele nato nel 2023.

La notizia circola da alcune ore e riguarda una coppia che negli ultimi anni ha costruito un legame solido. Dopo il ritorno di fiamma nel 2021, Di Pasquale e Maria hanno scelto di vivere insieme e allargare la famiglia, affrontando anche momenti difficili.

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Maria Di Stolfo è originaria di Ischitella, in provincia di Foggia, e lavora a Roma come insegnante di scuola primaria. In passato ha tentato la strada dei concorsi di bellezza partecipando alle selezioni di Miss Italia. È già madre di Tiziano, avuto da una relazione precedente.

Il rapporto con il ballerino affonda le radici nel passato. I due si erano già conosciuti anni prima, ma si sono ritrovati solo di recente. Da quel momento hanno deciso di riprovarci e costruire qualcosa di stabile, fino alla nascita del piccolo Gabriele.

Di Pasquale ha raccontato di aver vissuto la paternità in un momento della vita che sente più maturo. Accanto a lui, ha detto, c’è la donna con cui vuole condividere tutto. Prima della nascita del figlio, però, la coppia aveva affrontato la perdita di un bambino, un episodio che ha rafforzato il desiderio di diventare genitori.

Il tema del matrimonio era già emerso tra i due. Maria aveva espresso chiaramente il desiderio di ufficializzare il loro legame prima di pensare a un altro figlio. Di Pasquale, inizialmente più scettico, ha poi scelto di accettare, pronto ora a fare il passo definitivo.