Totti svela la verità sulla maglia 6 unica: non era per Ilary Blasi ma per la Curva Sud

Francesco Totti torna a parlare di uno dei momenti più iconici della sua carriera. Era il 2002 quando, dopo un gol nel derby contro la Lazio, il capitano della Roma mostrò al pubblico una maglia con la scritta “6 unica”. Un gesto che per oltre vent’anni è stato interpretato come una dedica romantica a Ilary Blasi, allora sua fidanzata e futura moglie.

A distanza di ventitré anni, Totti ha deciso di riscrivere quella pagina di storia calcistica. In un’intervista concessa a Luca Toni per Prime Video Sport, l’ex numero 10 giallorosso ha chiarito il vero significato di quella scritta diventata leggenda. “Era per la Curva”, ha raccontato sorridendo. “Ero un po’ in diagonale, ma era riferita alla Curva”.

Una rivelazione che cambia la prospettiva di un gesto rimasto impresso nella memoria dei tifosi romanisti e degli appassionati di calcio. Quando gli è stato chiesto se si trattasse davvero di una dedica d’amore, Totti ha risposto con fermezza: “Dicono che era una dedica a qualcun altro? No, no, no, questo sarà un pensiero degli altri. Ti dico che era per la Curva”.

L’ex capitano ha poi aggiunto con ironia: “Adesso, se dovessi rifarla, mi metterei più dritto e scriverei anche qualcos’altro”. Una battuta che ha chiuso con leggerezza un ricordo diventato parte della mitologia del calcio italiano e del legame indissolubile tra Totti e i suoi tifosi della Curva Sud.