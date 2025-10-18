Jasmine Paolini, doppia festa: qualificazione ufficiale alle WTA Finals anche in singolare

Jasmine Paolini può celebrare un nuovo traguardo nella sua straordinaria stagione. L’azzurra, attuale numero 6 del ranking WTA, ha ottenuto la certezza della qualificazione alle WTA Finals anche nel torneo di singolare, dopo aver già staccato il pass per il doppio insieme a Sara Errani.

La tennista toscana si unisce così al gruppo d’élite formato da Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula e Madison Keys. L’ufficialità è arrivata grazie al fatto che la prossima settimana non potrà essere superata in classifica da Mirra Andreeva, assente dal torneo di Tokyo.

Per Paolini si tratta di una doppia qualificazione storica: dopo i successi in doppio, la conferma anche nel singolare rappresenta il culmine di un’annata ricca di risultati e continuità. La giocatrice italiana sarà dunque protagonista a Riad sia in singolare che in doppio, un risultato che conferma il suo straordinario stato di forma e la crescita costante nel circuito WTA.