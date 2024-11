Jasmine Paolini eliminata dalle WTA Finals di Riad: sconfitta da Qinwen Zheng

Jasmine Paolini, attuale numero 4 del ranking mondiale, è stata eliminata dal torneo di singolare delle WTA Finals 2024 a Riad. L'azzurra ha subito una netta sconfitta per 6-1, 6-1 contro la cinese Qinwen Zheng, settima nel ranking WTA, in un incontro durato un'ora e otto minuti. Con questo risultato, Zheng si qualifica per le semifinali come seconda del gruppo Viola, alle spalle della bielorussa Aryna Sabalenka, numero 1 al mondo. Sabalenka affronterà nell'ultima partita del girone la kazaka Elena Rybakina, numero 5 WTA, già eliminata dal torneo.

Nonostante l'uscita dal singolare, Paolini rimane in corsa nel torneo di doppio insieme a Sara Errani. Le due italiane, campionesse olimpiche a Parigi 2024, affronteranno domani la coppia formata dalla taiwanese Hao-Ching Chan e dalla russa Veronika Kudermetova. Una vittoria garantirebbe loro l'accesso alle semifinali del torneo di doppio.

Le WTA Finals 2024, in corso a Riad dal 2 al 9 novembre, rappresentano il culmine della stagione tennistica femminile, riunendo le migliori otto giocatrici del mondo sia in singolare che in doppio. La partecipazione di Paolini sia nel singolare che nel doppio, insieme a Errani, segna un traguardo significativo per il tennis italiano.

La sfida decisiva nel doppio si terrà domani, giovedì 7 novembre, sul campo centrale. Il programma della giornata inizierà alle 11:00 ora italiana, con l'incontro di Paolini ed Errani previsto come ultimo match in programma. La copertura televisiva sarà garantita in chiaro da SuperTennis e a pagamento da Sky Sport Tennis; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e NOW.

La stagione 2024 ha visto Paolini ed Errani protagoniste di numerosi successi, tra cui la vittoria del WTA 1000 di Pechino e l'oro olimpico a Parigi. La loro presenza alle WTA Finals rappresenta un ulteriore riconoscimento del loro eccellente rendimento nel circuito internazionale.

Le WTA Finals 2024 segnano la prima edizione ospitata a Riad, in Arabia Saudita, e si svolgono sul cemento indoor del King Saud University Indoor Arena. Il torneo riunisce le migliori otto giocatrici e coppie di doppio della stagione, offrendo un montepremi complessivo di 15 milioni di dollari.

La partecipazione di Paolini ed Errani alle WTA Finals rappresenta un momento storico per il tennis italiano, riportando una coppia azzurra nel prestigioso torneo di fine stagione dopo dieci anni.