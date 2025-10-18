EA SPORTS FC PRESENTA LA SECONDA SQUADRA DI RATINGS RELOAD: PREMIATA LA SERIE A DOPO LE RICHIESTE DELLA COMMUNITY ITALIANA

Continua la campagna Ratings Reload, che conferma l'attenzione di EA SPORTS FC verso i fan italiani, con una rappresentanza significativa di protagonisti della Serie A. Dopo l'inserimento di Scott McTominay nella prima squadra e l'aggiunta di Matías Soulé come "Obiettivo" con una Overall di 83, il secondo team si arricchisce di nomi di grande richiamo: Francisco Conceição, Denzel Dumfries e Kevin De Bruyne affiancano i giovani talenti Kenan Yildiz e Zion Suzuki. La selezione non solo premia le prestazioni in campo, ma celebra il legame tra il videogioco e i milioni di appassionati del campionato italiano.

La campagna live service mette in evidenza le modifiche più richieste, dall’Overall (OVR) dei giocatori ai PlayStyles e, basandosi sui feedback di atleti e fan, incorpora i voti “underrated” raccolti dal Database Valutazioni FC 26, insieme ai commenti provenienti dai canali social dei club partner e di EA SPORTS FC.

Qui di seguito l’elenco completo della seconda squadra di Ratings Reload:

