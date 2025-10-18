EA SPORTS FC PRESENTA LA SECONDA SQUADRA DI RATINGS RELOAD
EA SPORTS FC PRESENTA LA SECONDA SQUADRA DI RATINGS RELOAD: PREMIATA LA SERIE A DOPO LE RICHIESTE DELLA COMMUNITY ITALIANA
Continua la campagna Ratings Reload, che conferma l'attenzione di EA SPORTS FC verso i fan italiani, con una rappresentanza significativa di protagonisti della Serie A. Dopo l'inserimento di Scott McTominay nella prima squadra e l'aggiunta di Matías Soulé come "Obiettivo" con una Overall di 83, il secondo team si arricchisce di nomi di grande richiamo: Francisco Conceição, Denzel Dumfries e Kevin De Bruyne affiancano i giovani talenti Kenan Yildiz e Zion Suzuki. La selezione non solo premia le prestazioni in campo, ma celebra il legame tra il videogioco e i milioni di appassionati del campionato italiano.
La campagna live service mette in evidenza le modifiche più richieste, dall’Overall (OVR) dei giocatori ai PlayStyles e, basandosi sui feedback di atleti e fan, incorpora i voti “underrated” raccolti dal Database Valutazioni FC 26, insieme ai commenti provenienti dai canali social dei club partner e di EA SPORTS FC.
Qui di seguito l’elenco completo della seconda squadra di Ratings Reload:
Jakub Kaminski
Grimaldo
Maximilian Beier
Khadija Shaw
Julia Zigiotti
Selma Bacha
Crystal Dunn
Glódís Perla Viggósdóttir
Désiré Doué
Lionel Messi
Martín Ojeda
Iván Romero
Lauren James
Dominik Szoboszlai
Leny Yoro
Kenan Yildiz
Francisco Conceição
Denzel Dumfries
Kevin De Bruyne
Zion Suzuki
Antony
