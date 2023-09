EA SPORTS FC 24 DÀ IL VIA ALLA RATINGS WEEK

RIVELANTI I 24 GIOCATORI MASCHILI E FEMMINILI CON LE VALUTAZIONI PIÙ ALTE

Il gioco introduce una nuova era di valutazioni, con talenti straordinari, Stili di Gioco ottimizzati da Opta e una selezione di giocatori senza precedenti.

Oggi Electronics Arts ha ufficialmente annunciato le valutazioni dei Top 24 maschili e femminili di EA SPORTS FC 24, rivelando i talenti con le valutazioni più alte per il prossimo capitolo del Gioco Più Bello del Mondo.



In FC 24 i più grandi giocatori dei principali campionati di calcio maschile e femminile porteranno sul campo virtuale in Ultimate Team le loro valutazioni. Questa è una nuova era per le valutazioni dei giocatori, nelle quali ogni giocatore viene celebrato per il suo stile di gioco e le sue prestazioni sul campo reale. Con una rosa di eroi, icone e leggende del calcio - del passato e del presente - che ora conta quasi 20.000 giocatori, i fan di FC 24 potranno scegliere come mai prima d’ora chi far scendere in campo in Ultimate Team.



Tutti i giocatori in Ultimate Team sono valutati in relazione ai loro campionati e agli atleti contro cui giocano nel mondo reale. Le valutazioni saranno coerenti con le altre modalità del gioco in cui le squadre maschili e femminili giocano indipendentemente. Ecco i 24 migliori punteggi di EA SPORTS FC 24:



EA SPORTS FC 24 ha recentemente presentato una tecnologia all'avanguardia che garantirà un maggiore realismo in ogni partita, tra cui gli Stili di Gioco ottimizzati da Opta, che consentiranno ai fan di andare oltre le valutazioni complessive per portare in campo gli stili di gioco personali dei singoli giocatori e le loro abilità distintive per un comportamento in campo più personale e fedele.



Durante la Ratings Weeks i fan potranno aspettarsi questi annunci:



Lunedì 11 settembre: I 24 giocatori maschili e femminili più quotati

Martedì 12 settembre: Premier League & Women’s FA Super League

Mercoledì 13 settembre: La Liga & LIGA F

Giovedì 14 settembre: Bundesliga, Frauen Bundesliga, MLS & NWSL

Venerdì 15 settembre: Serie A, Ligue 1, D1 Arkema & Full 18k Database

Sabato 16 settembre: Stili di Gioco+ & #1-5

Domenica 17 settembre: I migliori U21, I migliorati & gli Editoriali

EA SPORTS FC 24 sarà disponibile il 29 settembre 2023 con accesso anticipato alla Ultimate Edition disponibile dal 22 settembre 2023. I preordini sono ora disponibili per EA SPORTS FC 24, che sarà rilasciato su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.



La tecnologia HyperMotionV è disponibile solo per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.



Altre News per: sportsallaratingsweek