Incidente a Carpenedolo: operaio di 43 anni precipita da tetto e muore

Un tragico incidente sul lavoro si è verificato a Carpenedolo, in provincia di Brescia, dove un operaio di 43 anni, di origini albanesi, è deceduto dopo essere caduto dal tetto di un capannone. L'incidente è avvenuto nella mattinata di martedì 12 marzo, poco prima delle ore 8:00.

L'uomo stava lavorando per una ditta esterna presso l'impianto della Marmi Ghirardi quando è precipitato da un'altezza di circa 10 metri. Nonostante l'intervento immediato dei soccorsi del 118, l'operaio non ha sopravvissuto all'impatto e è morto sul colpo. Le autorità competenti hanno avviato le indagini per accertare le cause dell'incidente e verificare il rispetto delle normative di sicurezza sul lavoro da parte dell'azienda e della ditta esterna per cui lavorava la vittima.