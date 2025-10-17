Brigitte Bardot torna a casa dopo l'intervento: Sto bene, rispettate la mia privacy

Brigitte Bardot è stata dimessa dall’ospedale privato Saint-Jean di Tolone ed è tornata nella sua casa di Saint-Tropez. L’attrice francese, 91 anni, ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute dopo un breve intervento chirurgico minore. “Sto bene, rispettate la mia privacy”, ha dichiarato in una nota diffusa dal suo ufficio stampa all’Afp.

L’icona del cinema si sta ora riposando nella sua storica residenza di La Madrague, chiedendo ai media di non contattarla. “Non risponderà ad alcuna sollecitazione”, si legge nel comunicato, nel quale Bardot ha espresso gratitudine verso “tutti coloro che si sono preoccupati per la sua salute” e ha ringraziato l’équipe medica che l’ha assistita durante il ricovero.

Leggi anche Brigitte Bardot ricoverata a Tolone: intervento chirurgico per una grave malattia

Nei giorni precedenti si erano diffuse voci sulla stampa locale della Provenza riguardo a un possibile peggioramento delle sue condizioni, che avevano alimentato preoccupazioni tra fan e media. Tuttavia, l’intervento “si è svolto in modo particolarmente soddisfacente”, come precisato dal comunicato ufficiale.

Simbolo indiscusso del cinema europeo degli anni ’50 e ’60, Brigitte Bardot ha lasciato il grande schermo nel 1973 per dedicarsi completamente alla difesa degli animali. Oggi vive lontana dai riflettori, divisa tra le sue due proprietà, La Madrague e La Garrigue, immerse nella natura e popolate dai suoi animali.

In una recente intervista a BfmTv, la diva aveva raccontato: “Vivo come una contadina, senza cellulare né computer, in mezzo a pecore, maiali, cani, gatti, un asino e un piccolo pony”. Una scelta di vita coerente con la sua personalità riservata e la sua dedizione alla libertà e alla semplicità, che continua a mantenere anche di fronte alla curiosità mediatica.